Reunirán a más de cien artistas del tatuaje en Chihuahua

Chihuahua.- Este sábado 29 y domingo 30 de junio se llevará a cabo el festival “Que siga corriendo la tinta”, que reunirá a los más de 100 artistas de todo el estado y algunas partes de México y Estados Unidos, y cuya finalidad es buscar a los más talentosos.

Edgar Efraín Ruiz, tatuador profesional, dijo que este evento iniciará en punto de las 11:00 de la mañana y terminará hasta las 11:00 de la noche, cuyo costo de acceso será de 200 pesos en adultos y 50 pesos menores; personas con discapacidad y bebés no pagan la entrada.

Será la primera ocasión en que se den premios a los mejores artistas: el primer lugar se llevará 30 mil pesos; el segundo, 20 mil; y el tercer lugar se llevará 10 mil pesos; los concursantes –aparte de Chihuahua- provendrán de Monterrey, México, Nayarit, Gómez Palacio, Texas y Venezuela.

En el evento también se contará con exposición de vehículos y bicicletas low riders, venta de alimentos, bebidas, ambiente familiar y muestra de motos, como novedades en la segunda edición realizada en Chihuahua.

Edgar Ruiz destacó la importancia del evento, dado que las personas con la inquietud por realizarse un tatuaje, tendrán la oportunidad de conocer a los mejores dentro del evento.

En pleno 2024, aún discriminan a personas con tatuajes

El artista resaltó que en pleno 2024, aún se discrimina a las personas con tatuajes, tanto para moverse libremente en la calle como para solicitar trabajo o pertenecer a un club social.

“Ya van dos veces que me batean de los hoteles y no solo aquí, me ha pasado en Culiacán y en Guadalajara, a veces tengo que decirle a mi esposa que vaya sola a los lugares para que no nos vean feo”, dijo.

Recordó que hace un mes estuvo en la capital, había reservado una habitación por teléfono y al llegar le informaron que no había reservación. “Piensan que vamos a hacer cosas malas, a veces ni en los antros te dejan entrar”, precisó.