Previene accidentes con calentadores de gas y eléctricos

Chihuahua.- El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, emite recomendaciones para el uso de calefactores de gas y eléctricos para prevenir incidentes en esta temporada invernal.

Con la llegada del frío aumenta el uso de calentones, sistemas de calefacción, estufas o chimeneas, para generar calor en sus hogares, sin embargo, en muchas ocasiones no se consideran las precauciones necesarias, ni se les da el mantenimiento preventivo adecuado que ayuden a evitar situaciones de riesgo, así lo informó la bombera segundo, Zayra Terán, coordinadora del área de Planeación.

Zayra Terán, remarcó que también suelen ocurrir corto circuitos por instalaciones eléctricas deficientes o en mal estado, como cables expuestos, enchufes viejos y sueltos, sobrecargar aparatos en un mismo tomacorriente o utilizar extensiones de baja calidad o de calibre no adecuado para ello.

Por esas razones, el H. Cuerpo de Bomberos y Rescate pide a la ciudadanía seguir las recomendaciones que se enlistan a continuación:

• Revisa y da mantenimiento a los calefactores y líneas de gas antes de utilizarlos

• Utiliza una jabonadura para detectar fugas de gas en las uniones

• No dejes cerca artículos que puedan incendiarse con facilidad

• No utilices gasolinas o líquidos inflamables para encenderlos

• Evita que sean manipulados por niños

• Mientras estén encendidos, abre las ventanas entre 10 y 15 centímetros para permitir el flujo de aire

• Nunca instales los tanques de gas dentro de la vivienda

• No dejes calentones eléctricos, de gas o leña encendidos durante la noche

• No dejes veladoras encendidas durante la noche o al salir

• Revisa que las instalaciones de luz estén bien y no haya cortos circuitos o desperfectos en el cableado o en los enchufes

• No conectes múltiples aparatos en un mismo tomacorriente