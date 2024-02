Chihuahua.- Con el fin de atender la salud o salvar una vida del alguien en peligro, policías y bomberos paramédicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), recibieron un kit profesional de primeros auxilios de manos de del director de la corporación, Julio César Salas González, quien los instó continuar esforzándose y poner todo su amor para atender oportunamente las emergencias médicas que se suscitan en la ciudad.

Tanto la Policía Municipal como el Heroico Cuerpo de Bomberos, son de las pocas dependencias en su tipo en la entidad que cuentan con una importante cantidad de elementos paramédicos entre sus filas, quienes además de realizar sus labores ordinarias, han mostrado un interés para prepararse medicamente y brindar atención profesional e integral a personas heridas o con problemas de salud en sus respectivas zonas de patrullaje.

El Gobierno Municipal invirtió en 20 kits completos de primeros auxilios a mismo número de elementos, gracias a los cuales han realizado sus actividades como primeros respondientes, de una manera más profesional y marcando la diferencia para las víctimas, quienes en muchas ocasiones se debaten entre la vida y la muerte.

Rafael Alejandro Osorio Camarena y Ana Luisa Padreñán, se han desempeñado respectivamente como combatiente de incendios del Heroico Cuerpo de Bomberos desde hace 4 años y como oficial de la Policía Municipal desde hace 16 años y coincidieron en que estos kits y otros apoyos que el Gobierno Municipal les ha otorgado para mejorar sus condiciones laborales, son de suma importancia para ellos y la comunidad a la cual sirven y protegen, pues si en el momento de una emergencia médica no se cuenta con lo necesario para atenderla, puede agravarse un problema.

El actual Gobierno, a cargo del alcalde Marco Bonilla, está realizando un esfuerzo extraordinario para equipar a la totalidad de elementos de la DSPM, de insumos y materiales necesarios para realizar sus labores de manera adecuada, especialmente en el caso de aquellos que cuentan con experiencia y conocimientos en otras áreas distintas a sus labores y que los emplean en beneficio de los demás.

Rafael Alejandro Osorio Camarena, bombero de academia

“Este equipo de primeros auxilios me ha servido para brindar ayuda no sólo a la ciudadanía, sino a mis propios compañeros, cuando atienden incendios u otros incidentes y que requieren ayuda en ese momento.

Recuerdo que antes de que nos dotaran de estas maletas, en una ocasión no contaba con los materiales necesarios y no pude atender como debía a un señor que presentaba inconsciencia, eso me hizo sentir impotente y atado de manos.

Es importantísimo estar bien equipados, pues a veces las ambulancias no cuentan con tiempo ni disponibilidad suficiente, y aunque no es nuestra labor primaria, ahí entramos nosotros, sea para atender a un niño, un compañero bombero o policía, un adulto mayor, heridos en una colisión, etcétera.”

_Ana Luisa Padreñán, policía tercero _

“Este kit es de gran utilidad, porque en la mayoría de las ocasiones los policías somos los primeros respondientes y además me motiva a seguir capacitándome y tomando cursos de mejora. He atendido muchos casos, desde lesiones leves, con arma de fuego, intentos de privación de la vida, etcétera.

En alguna ocasión recuerdo haber acudido a un choque de autobús que trasladaba personal de una maquiladora, del cual resultaron múltiples lesionados, con heridas graves y fracturas expuestas, y gracias a los paramédicos que nos encontrábamos ahí, fue posible auxiliarlos mientras llegaba la ayuda de las ambulancias.

Desde el momento en que optamos tomar esta carrera y esta vocación, recibimos conocimientos básicos en primeros auxilios, la diferencia es que hacemos quienes nos preparamos un poco más para servir a nuestra comunidad. Sería ideal que los demás policías también lo hicieran”.