Piden paciencia por retraso en apertura de casillas

Chihuahua.- “Les pedimos que sean pacientes, entendemos perfectamente que es un engorroso estar en las filas, etc., pero recordemos también que las casillas las abren las y los ciudadanos”, dijo la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto luego de que se le cuestionara sobre el retraso en la instalación de algunas casillas en la ciudad de Chihuahua.

“Muchas veces los funcionarios de casilla que estaban capacitados no se presentan… no es una novedad y entonces hay que hacer estas suplencias para que las casilla estén debidamente integradas”, agregó. Aún no se tiene con precisión el número de casillas que siguen si instalarse pero se han reportado en: básica 1 de la sección 406 (distrito federal 6 y local 18), en la 769 básica (distrito Fed 8 y local 15), la 4 básica de la sección 3348 (distrito fed 06, local 12), entre otras incidencias en diferentes puntos de la ciudad.

Los primeros reportes de apertura de casillas se darán a conocer pronto dijo Durán Prieto, que a medida que tengan la información del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE).

Invito a quienes no han acudido a ejercer su voto lo hagan, "salgan a vota estamos ante una elección histórica” y reiteró la importancia de tener paciencia ya que la representaciones que serán votadas deberán ser legitimidades correctamente por las mayoría de la ciudadanía.

La sesión permanente del Consejo Electoral se encuentra en receso hasta la 1:00 p.m.