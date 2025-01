Pide Daniela Álvarez separación del cargo a síndico Riggs Baeza

Chihuahua.- Daniela Álvarez Hernández, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, pidió retirar del cargo a Miguel Riggs Baeza, síndico por Morena en el Ayuntamiento capitalino, pues las agresiones contra toda mujer de la vida pública y en general contra ese género, no deben quedar impunes.

Lo anterior, luego que el edil se refiriera a la síndica Olivia Franco Barragán con palabras altisonantes durante una sesión virtual de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Chihuahua, el pasado 14 de enero.

La lideresa política precisó que la exigencia no es porque se trate de una mujer emanada de su partido, sino que la violencia contra las mujeres no debe ser permitida en ninguna condición, por lo que se ha trabajado durante años a fin de lograr un acceso a los derechos y un trato justo y digno.

Álvarez Hernández calificó como 'cobardes' las acciones de Riggs Baeza, y descartó violencia por parte de Marco Bonilla Menoza, presidente municipal de Chihuahua, contra la diputada por Morena, Brenda Ríos Prieto, como fue denunciado por integrantes de su fracción tras denunciar la presunta existencia de un cartel inmobiliario.

"No he visto una sola evidencia de violencia, no hay evidencias de un ataque como el del regidor, hay que asumir las consecuencias de nuestros actos, es algo que está al alcance de cualquier persona", concluyó la presidenta del PAN en el estado.