Normal que empresas no inviertan mientras haya incertidumbre: ex tesorera de EU

Chihuahua.- La extesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, calificó como una situación normal el que las empresas dejen de invertir dada la incertidumbre existente en el ámbito político y por consecuencia, financiero, como sucede tanto en México como en el vecino país del norte.

“Lo importante es entender que la incertidumbre es enemigo de la estabilidad y del crecimiento económico, cuando las empresas no saben qué va a pasar y allá están esperando al nuevo presidente, yo espero que sea Kamala Harris, pero cuando no sabemos qué va a pasar es normal, no es algo anormal”, dijo la exfuncionaria del gobierno estadunidense.

Insistió que la incertidumbre es paralizante para los mercados y el ámbito financiero, mientras que en Estados Unidos se define quién presidirá el Ejecutivo, además, del ambiente legal y político que persiste en México.

Rosario Marín dijo que ya con el resultado de la elección presidencial, seguramente se retomarán los diálogos entre ambos países con miras a la renovación del T-MEC en dos años, además de la inclusión de Canadá en los encuentros, quienes conforman esta alianza comercial.

Destacó que, de llegar Kamala Harris, se privilegiará el consenso y la empatía, tal como actúan las mujeres y más tratándose de lideresas de dos de los países más importante para la región y el mundo.

“Qué bueno que las mujeres están asumiendo los papeles que les corresponden, espero que sea Kamala la próxima presidenta… el diálogo sería diferente y no es porque crea que las mujeres son diferentes que los hombres, simplemente actuamos diferente”, concluyó la exfuncionaria del Gobierno de Estado Unidos.