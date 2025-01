Muestra interés Mario Vázquez en gubernatura de Chihuahua para 2027

Chihuahua.– Mario Vázquez Robles, senador por Chihuahua, mostró su interés en ser candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno del Estado en las elecciones de 2027, aunque precisó que no descuida su trabajo en la Cámara Alta por andar haciendo "grillita, como otros sí lo están haciendo", precisó.

"Estamos aquí en la política, porque nos gusta servir y si desde esta vocación de servicio podemos acceder, con todo gusto lo haremos, por supuesto es un gran privilegio, pero sabiendo que no puedo distraerme de mi tarea, otros sí andan distraídos de su tarea específica encomendada en este momento por andar haciendo grillita".

Vázquez dijo que se mantendrá en sus actividades propias del Senado de la República y ya será la gente quien evaluará este trabajo para poder así aspirar a una posible candidatura con miras a las elecciones de 2027, año en que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo de Chihuahua, así como las Sindicaturas y los 67 ayuntamientos.

"Alguien me preguntó si me enlisto, y yo les contesté que ni me descartó ni me encarto. Yo creo que el destino político de una persona tiene que ver más que nada con el reconocimiento de su trabajo", precisó el senador al recordar las palabras de la gobernadora Maru Campos Galván, quien hizo el llamado para el trabajo y resultados a quienes aspire a una postulación.