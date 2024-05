Llegará Sheinbaum a Chihuahua capital el 22 de mayo

Chihuahua.- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, visitará la capital del estado el miércoles 22 de mayo para presidir un cierre simbólico de campaña.

Carlos Castillo, delegado de Morena en Chihuahua, informó que candidata confirmó su visita tras el debate entre candidatos a la Presidencia Municipal de Chihuahua, al tiempo que felicitó a Miguel La Torre Sáenz por su participación.

El evento será político y masivo de cierre de campaña de manera simbólica, pues las campañas continúan hasta el miércoles 29 de mayo como lo permite la Ley.

Líderes morenistas hablan sobre la próxima visita de Sheinbaum a Chihuahua | Foto: Manuel Escogido

Castillo pidió a las autoridades estatales que permitan el desarrollo de las campañas de manera democrática y libre, evitando la confrontación.

“No queremos violencia en Chihuahua, no queremos confrontación. Queremos pedirle a la gobernadora y a sus instituciones que respeten la voluntad popular, que estamos preparados y no queremos y no vamos a permitir la compra y coacción del voto. Bajar dinero y despensas lo que acostumbra el PRIAN, lo hemos señalado en algunas partes del estado”, dijo.

Recordó que su partido ha interpuesto denuncias por la presunta comisión de delitos electorales detectadas en diferentes partes del estado y se pronunció por una elección libre, soberana y secreta, dejando la decisión en la voluntad ciudadana.

Recordó que Claudia Sheinbaum estará cerrando campaña nacional en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 29 de mayo.