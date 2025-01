Chihuahua.– La mañana de esté sábado se llevó a cabo la limpieza de la superficie donde se había instalado el campamento migrante desde hace dos años, aproximadamente, luego del operativo en que se detuvo a 20 personas en situación de movilidad, entre hombres, mujeres y niños y que está siendo resguardado por las corporaciones de seguridad de los tres niveles.

José Luis De Lamadrid, director de Servicios Públicos Municipales, informó que se encuentran apoyando en la limpieza de la zona donde se encontró de todo lo que una ciudad puede tener, pero sobre todo, material para construir viviendas o lugares de resguardo de las personas que habitaban el lugar.

Dijo que se han recogido sillones, lonas, tablas, cobijas, hules de gran tamaño y material para construir las viviendas imprvisadas, material que será enviado al Relleno Sanitario, aunque los objetos más personales como mochilas serán resguardada en una zona de seguridad.

"Era una ciudad que estaba bien armada, bien resguardados por los temas del clima tan drástico que vivimos, no eran condiciones para que nuestros amigos migrantes siguieran viviendo, para nosotros e bien importante poder tener una seguridad y poder tener esta zona lista para que los mismos vecinos y quienes pasan por aquí estén más seguros", indicó.

De Lamadrid precisó que las condiciones de salubridad no eran las óptimas por la falta de baños, como ejemplo, aunque fue la manera de vivir en que se acostumbraron desde hace dos años en que se instalaron en la zona, propiedad de un particular y se buscará que no vuelvan a instalarse en el lugar.