Chihuahua.- Jorge Romero Herrera, candidato a dirigir el comité del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el Gobierno de la 4T se convirtió en todo lo que combatía cuando se mantenía como oposición, como es el hiperpresidencialismo, la dominación del Ejecutivo sobre los otros poderes y el uso de programas sociales para condicionar el voto.

"Desde Chihuahua hacemos el llamado a que respete uno de los principios más sagrados que es la división de los poderes. El Gobierno de la 4T se ha convertido en todo aquello, que cuando eran oposición, solían combatir. Se ha convertido en todo aquello que combatan cuando eran oposición, esa es la cuarta transformacion", aseguró,

En su recorrido por la entidad, Romero Herrera dijo que a diferencia de Morena donde solo votó una persona para la renovación de su dirigencia, el PAN espera una gran convocatoria para su proceso de elección el próximo 10 de noviembre y adelantó que, de llegar a la dirigencia nacional, abrirá el diálogo con el Gobierno de México y dependerá de ellos si contestan o se mantienen en la postura que cerrazón.

Así mismo, reprochó que la jefa del Ejecutivo no quiera dialogar con partidos políticos y solamente se dirigirá con el pueblo, cuestionando que "si no votamos por ella, ¿ya no somos ciudadanos? ¿ya no estamos en el artículo 30?", indicó.

Romero Herrera también recordó que Morena y sus aliados, aún con el uso de los programas sociales, solo logró el 54 por ciento de las preferencias electorales y negó que nueve de cada 10 mexicanos aplaudan las acciones realizadas por el Gobierno de la 4T.