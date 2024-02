Chihuahua.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a las personas mayores de edad y/o familias a participar en el Programa de Materiales para Autoconstrucción 2024, donde se entregan apoyos en especie a bajo costo a personas en situación de vulnerabilidad con el propósito de mejorar su calidad de vida a través de la ampliación, construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de su vivienda.

La recepción de solicitudes será del martes 13 al viernes 23 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a jueves y de 9:00 a 13:30 horas los viernes.

Los paquetes a elegir son los siguientes:

Paquete 1.- Losa (16 m2 aprox.) con una aportación de la persona de 2 mil 800 pesos.

Paquete 2.- Cuarto de cuatro paredes (16 m2) con una aportación de la persona de 5 mil pesos.

Paquete 3.- Cuarto de tres paredes (16 m2) con una aportación de la persona de 4 mil 200 pesos.

Paquete 4.- Barda (7 X 2.30 m) con una aportación de la persona de 2 mil 300 pesos.

Paquete 5.- Baño (4 m2) con una aportación de la persona de 2 mil 700 pesos.

Todas las solicitudes de ingreso al programa deberán realizarse por la persona propietaria o posesionaria del inmueble de manera personal, y tendrán que ir acompañadas de los siguientes documentos (los cuales deberán presentarse en original y copia, y según su naturaleza, debidamente sellados y firmados por la autoridad correspondiente):

a. Solicitud dirigida a la persona titular de la Presidencia Municipal, debidamente firmada (FORMATO A).

b. Estudio socioeconómico elaborado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

c. Comprobante de propiedad y/o posesión (a nombre del solicitante) del inmueble donde se aplicará el material. Pudiéndose acreditar la propiedad y/o posesión con alguno de los siguientes documentos:

• Escrituras del inmueble.

• Título de propiedad y/o posesión expedida por autoridad competente (CORETT, RAN, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Registro Público de la Propiedad, entre otros).

• Documental o estado de cuenta actualizado que avale la existencia de un crédito hipotecario emitido por instituciones dedicadas a brindar acceso a la vivienda a los trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE, COESVI, entre otros).

• Documental que avale la existencia de un crédito hipotecario emitido por una institución bancaria.

• Carta de posesión (emitida por autoridades ejidales, seccionales y/o municipal).

• Comprobante de pago del impuesto predial (del ejercicio fiscal en curso que acredite estar al corriente con sus obligaciones).

• Poder para actos de dominio, así como resoluciones judiciales, que faculten a la persona solicitante para realizar el proceso.

• Impresión del Portal y/o Sistema de la Inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua.

Nota.- La propiedad y/o posesión solo se acredita con alguna de las documentales descritas anteriormente: NO SE ACREDITA con instrumentos legales celebrados entre particulares (contratos de arrendamiento, usufructo, comodato, entre otros.), excepto contratos de compra-venta celebrados ante Notario Público.

d. Comprobante de domicilio dentro del municipio de Chihuahua, de energía eléctrica o agua, con una antigüedad no mayor a tres meses.

En el caso de no contar con comprobante de domicilio, la persona solicitante deberá entregar un escrito en donde conste la razón por la cual no tiene acceso al mismo, debiendo ser firmada bajo protesta de decir verdad, la cual deberá estar acompañada de dos testigos, anexando la identificación oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral y con domicilio en el municipio de Chihuahua de los mismos. (FORMATO B)

e. Identificación Oficial vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral, con domicilio en el municipio de Chihuahua o carta de identidad expedida por el Gobierno Municipal de Chihuahua.

f. Una fotografía actual del frente completo del inmueble y una del área donde se utilizará el material.

(LOS FORMATOS A Y B SERÁN PROPORCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DIGNA)

La Recepción de solicitudes se realizará en el Departamento de Vivienda Digna, ubicada en el primer piso de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en la calle Ojinaga número 300, colonia Centro.

Para más información comunicarse al teléfono 072 o 614-200-48-00, extensiones 6563 o 6530 en un horario de 8:30 a 15:30 horas, o conoce la convocatoria completa aquí.