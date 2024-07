Ciudad Juárez.- Del 2 al 3 de octubre, se llevará a cabo la 4ta edición de la Expo Wiretech, la más grande dedicada al arnés eléctrico, en el centro de convenciones Expo Chihuahua.

Jesús Duarte, presidente México Assembly Wiretech, informó que los asistentes podrán encontrar una amplia gama de maquinaria especializada empleada en la fabricación, ensamblaje e inspección de arneses de cable, a fin de que puedan mejorar sus procesos y elevar sus estándares de calidad.

En esta edición se esperan más de 120 expositores y más de 2 mil 500 visitantes, los cuales ofertarán tecnología para empresas de arneses eléctricos.

En Ciudad Juárez están por instalarse empresas de Portugal, Italia y Turquía. Además, destacó que el 80 por ciento de los equipos que se han comprado en las ediciones pasadas se han quedado en Juárez.

Asimismo, Karla Romero, jefa del departamento de Evolución Industrial de la Secretaría de Innovación de Desarrollo Económico (SIDE), indicó que es un orgullo apoyar a empresas como esta, ya que este evento no solo beneficiará a los expositores y compradores, sino también a cualquier visitante que busque hacer negocio.

Esta expo traerá empresas de China, India, Alemania, EU, Portugal, Brasil, Suiza, Colombia y Gran Bretaña, las cuales, se pueden establecer en México, que a su vez, podrán generar empleos en la entidad.

Angelica López, directora general de Expo Wiretech, comentó que también realizarán conferencias, un encuentro "be to be" y networking, además de ofrecer oportunidades de empleo, por lo cual la invitación está abierta a la población en general.

El año pasado participaron alrededor de 17 países y obtuvieron una derrama económica de 30 millones de pesos, en esta ocasión esperan cerca de 40 millones. Sin embargo, destacó que la derrama real es el equipo que se queda en la entidad, lo cual, hace que las empresas sean más competitivas.

El evento se llevará a cabo en Chihuahua, ya que en Juárez no hay un Centro de Convenciones, pues se requiere de un espacio amplio y seguro para la maquinaria e inversionistas.

A los interesados en participar como expositores se pueden registrar en la página del evento, o llamar al teléfono 656-201-98-39.