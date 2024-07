Invita alcalde de Cuauhtémoc a diálogo con policías

Cuauhtémoc.- El presidente municipal de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Mendoza, invitó al diálogo a los elementos de la Policía Municipal tras la publicación de una carta anónima mediante la cual denunciaron malas condiciones de trabajo.

Aseguró que la misiva no le llegó a él directamente, asegurando que no puede iniciarse con el anonimato, descartando que haya represalias por las denuncias que podrían expresarse o por no haber participado en la campaña electoral.

“Ahora durante la campaña, a mí me llegaban rumores de que había gente que quería este lugar (Presidencia Municipal) y estaban ofreciendo cosas, pero no es así”, expresó el edil.

Pérez Mendoza se dijo interesado en conocer las condiciones y el ambiente laboral bajo el que trabajan y necesita que los elementos municipales le inviten para sostener el intercambio de ideas.

Reconoció el trabajo de los policías y se dijo abierto para conocer las situaciones irregulares desde el servicio público hacia la ciudadanía y cuando los mismos elementos preventivos no cuentan con las condiciones adecuadas en el desempeño de su labor.