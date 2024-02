Infonavit devuelve más de 5 mil mdp a personas que pagaron de más

Chihuahua.- Desde el inicio de esta administración, hasta el cierre de diciembre de 2023, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha devuelto 5 mil 284 millones de pesos a través del programa Devolución de Pagos en Exceso.



Con ello, se benefició a 581 mil 993 personas acreditadas que, a pesar de haber terminado de pagar su financiamiento, siguieron recibiendo un descuento a su salario por parte de la empresa para la que trabajan o trabajaban, por concepto del pago de su Crédito Infonavit; o bien, si no contaban con relación laboral, realizaron depósitos posteriores a la liquidación de su financiamiento.



Este dinero pagado de más es devuelto por el Infonavit a las y los acreditados o a sus beneficiarios.



Para conocer el importe a favor, las personas deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), sección Mi Crédito, apartado Devolucion de pagos en exceso.



Una vez que se verifique la cantidad a devolver, hay dos opciones para realizar el trámite, de forma gratuita y sin intermediarios:



1. Si la persona cuenta con e.firma del SAT (Sistema de Administración Tributaria), se podrá solicitar la devolución en Mi Cuenta Infonavit. Será necesario contar con CLABE interbancaria de una cuenta bancaria a su nombre como titular del crédito.



2. Si la persona no cuenta con e. firma del SAT y su monto a devolver es menor a 30 mil pesos, primero debe hablar a Infonatel al 800 008 3900 para solicitar una cita en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) de su preferencia y al acudir debe llevar:



• Identificación oficial: Credencial para votar INE/IFE o Pasaporte.

• Estado de cuenta bancario como titular del crédito, con antigüedad no mayor a 3 meses.

• Aviso de suspensión de descuentos.



En el Cesi se validará la información de la persona y una vez confirmado el importe y su identidad, se realizará el depósito de los pagos excedentes en un plazo promedio de 10 días.