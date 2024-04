Incumplen candidatos con datos de la plataforma

Chihuahua- Más de la mitad de las y los candidatos de Chihuahua al Senado de la República y a la Cámara de Diputados no han registrado los datos que la Plataforma “Conóceles” del Instituto Nacional Electoral (INE), ha solicitado con el fin de conocer de forma concisa a cada aspirante.

Por el estado, se registraron nueve fórmulas para el Senado y otras nueve candidaturas para diputados federales por cada una de las dos coaliciones dadas de alta y un partido político. En total, son 66 aspirantes entre titulares y suplentes. Dentro de la plataforma, están registrados 64.

Solo 28 aspirantes han registrado la dirección de su casa de campaña; 33 no han proporcionado algún número de teléfono para contacto y 21 candidatos no enlistaron correo electrónico.

De las 66 candidaturas, solo dos –la María Angélica Grandos Trespalacios y la de Marisela Terrazas- dieron datos de sus portales web y solo 35 aspirantes publicaron sus redes sociales; 23 no dieron a conocer su carrera profesional, 26 no revelaron con que cursos son los que se han preparado académicamente y la misma cantidad evitó hablar sobre su historial profesional.

La plataforma también tiene un apartado para dar a conocer sobre la experiencia política de cada aspirante, en donde contestaron 43 y el mismo número platicó sobre sus cargos públicos anteriores. Entre los apartados, también se dio oportunidad de dar a conocer dos propuestas generales y una sobre género, en donde 23 aspirantes no dieron a conocer ninguno de los dos aspectos.

La Plataforma Conóceles fue abierta por la autoridad electoral con el fin de mantener informada a la población sobre quienes aspiran a un cargo de elección popular. Sin embargo, no hay sanciones por no dar a conocer la información ya que no es una obligación marcada por la ley.