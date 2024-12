Incumplen 64% de los ayuntamientos con Presupuesto Participativo

Chihuahua.- El 64 por ciento de los ayuntamientos de Chihuahua incumplen con la aplicación del Presupuesto Participativo, así lo dio a conocer el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, durante la presentación de los informes individuales.

Durante las auditorías a los ayuntamientos, se encontró que solo 24 de los 67 municipios de la entidad destinan el 5 por ciento de los recursos de libre disposición para que la ciudadanía pueda decidir sobre el destino de obra pública.

En este sentido, dijo que esta omisión no tiene algún tipo de consecuencia legal, por tanto no hay repercusiones para los ayuntamientos que no aplican una parte del presupuesto en decisión de la ciudadanía.

Recuperan 1.58 mdp en recursos no aplicados

Durante la presentación de la primera de dos partes de las auditorías, Acosta Félix informó sobre la recuperación de un millón 158 mil 679 pesos de materiales no aplicados u obras que fueron contratados pero no ejecutadas por el contratista.

Esta información es parte del rubro de obra pública de los informes individuales de los ejercicios presupuestales 2023 de los ayuntamientos, que abarcan a dos juntas municipales de agua.

En este sentido, indicó que se encontraron observaciones recurrentes como el pago de volúmenes mayores a los ejecutados, el pago de materiales mayores o no aplicados ni instalados en la obras ejecutadas por administración directa, además de cargos adicionales sin que sean derechos o impuestos que deriven del ordenamiento legal.