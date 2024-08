Ha recuperado ASE más de 230 millones de pesos para las arcas públicas

Chihuahua.– La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado una denuncia administrativa diaria al alcanzar un acumulado de mil 817 acusaciones por hechos u omisiones que se consideran contrarios a la ley, según dio a conocer el propio órgano en el marco de la entrega del Informe Anual de Avances 2024.

Del total de denuncias administrativas, 194 corresponden a faltas graves, mil 430 a faltas no graves y el resto, es decir 193, sin alguna de estas clasificaciones por ser situaciones ocurridas bajo el marco de la antigua ley que no hacia distinción entre graves o no graves.

En la información que emitió la ASE, hizo un recuento de las sanciones obtenidas por las denuncias administrativas, se informa la presentación de 144 denuncias y ampliaciones de denuncias de hechos penales presentadas y los montos recuperados por las acciones emprendidas y resarcidos a la hacienda pública que a la fecha suman un acumulado superior a los 230 millones de pesos.

El Informe Anual de Avances 2024 tiene como objetivo dar a conocer los resultados por el trabajo realizado de la ASE del 2018 para acá que reporta 974 auditorías y revisiones, así como las acciones derivadas de ellas. Un documento público que por ley debe ser entregado al Congreso del Estado y dado a conocer a la ciudadanía en general.