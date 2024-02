Existen zonas donde los habitantes no quieren casillas: INE

Por: Manuel Escogido

Chihuahua.- Durante su visita por Chihuahua, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que existen zonas donde los habitantes no desean casillas electorales, aunque las condiciones de los procesos electorales son cambiantes.

“Seguramente ubicaremos casillas de riesgo, pero estos riesgos no necesariamente son coincidentes con los que marca el reportaje, hay avisos en donde los habitantes nos dicen que no van a permitir la instalación de casillas y no por las condiciones del crimen, sino por peticiones vecinales”, mencionó.