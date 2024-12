Chihuahua.– Conductores de las plataformas de transporte y reparto de comida se manifestaron al exterior del Congreso del Estado a fin de exigir no se aplique el impuesto del 1.5 por ciento al servicio que prestan, esto debido al impacto financiero y laboral que representa para las cientos de personas que se dedican a esta actividad.

José Tovar, líder de los conductores, dijo que no están de acuerdo con este impuesto dado que ese sector productivo ya paga gravámenes federales y Chihuahua sería la única entidad que busca aplicarlo, además denunciaron la falta de escucha de las autoridades para conocer la realidad que viven en el desempeño de sus labores.

Los trabajadores han enviado una misiva a la gobernadora Maru Campos Galván a fin de solicitar una audiencia, pero no han recibido respuesta.

Durante su manifestación al exterior de la sede del Legislativo, aseguraron que, de aprobarse la creación de este impuesto, usuarios y conductores acabarían pagándolo por igual, pues aunque el gravamen va dirigido hacia las empresas que los contratan, ellas mismas estarían trasladando el cobro para los consumidores y repartidores.

Por su parte, Alfredo Chávez Madrid, coordinador del PAN, aseguró que ya han sostenido encuentros con los repartidores y la mandataria estatal está sensible a los temas, por lo que pronto habrá de hacer un anuncio derivado de los acercamientos realizados con los trabajadores de las plataformas.

"Hay que buscar una forma de cómo sí gravar a las plataformas y que no trasladen los costos a los pequeños y medianos empresarios y a los repartidores, la gobernadora está sensible a estos temas, ahorita seguramente hará un anuncio pero esto no tenía que ver con los reaprtidores", sostuvo.