Exigen mejores tarifas de luz para frigoríficos de Chihuahua

Chihuahua.- La Asociación de Propietarios de Atmósferas Controladas de Chihuahua, exigieron mejores tarifas para su campo laboral, dado que se encuentran en desventaja competitiva contra los productores de Estados Unidos, el principal socio comercial.

Ángel Jesús Figueroa, representante común de 138 propietarios de atmósferas controladas, aseguró que la conservación de la manzana a una temperatura estable y condiciones bien definidas, no se trata de un proceso industrial, ejemplificando que es tomar un fruto y meterlo al refrigerador, con la diferencia que, con un frigorífico, lo conserva hasta por un año sin alteración o químico alguno.

“La problemática es que la atmósfera controlada no se trata de un proceso industrial y Comisión Federal de Electricidad nos aplica tarifa industrial, no nos ponen en el casillero del sector primario cuando no se hace una industrialización”, aseguró el abogado.