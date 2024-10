Chihuahua.– Familiares de personas desaparecidas en Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, Morelos, Durango y Jalisco, se manifestaron al exterior de Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua con el fin de exigir la localización de quienes se desconoce su paradero desde hace más de cinco años, en algunos casos.

Febe González Linares, procedente de Guadalajara, Jalisco, dijo que viene a solidarizarse con las casi 5 mil familias de Chihuahua que tienen un integrante desaparecido, pues en su caso, han sido dos hijos cuyo paradero desconoce.

Carlos, desapareció en mayo de 2019 y días antes le había dado a conocer sobre las amenazas recibidas por negarse a aprobar un préstamo de alta denominación a un particular en la cadena de bancos para la cual trabajaba.

“Un día se fue a trabajar y ya no regresó a casa. Parece que sí estuvo fuerte la amenaza. No quisieron prestarnos las cámaras para respetar la privacidad de los clientes porque íbamos a ver no solo a quienes lo habían amenazado, sino a todos los demás”, aseguró”