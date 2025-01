Entregará Hacienda reporte de último trimestre ante Congreso del Estado 

Chihuahua.- La Secretaría de Hacienda entregará el reporte del cuarto trimestre de las finanzas estatales ante el Congreso del Estado el próximo 31 de enero, fecha en que por ley debe realizarse a fin de conocer el estado de las arcas al finalizar el año inmediato anterior, confirmó el titular de la dependencia, José de Jesús Granillo Vázquez.

El funcionario indicó que aún se encuentran adhiriendo los asuntos contables, conciliaciones e integraciones a las finanzas del Gobierno del Estado por lo que se tendrá en tiempo y forma la entrega el reporte trimestral y la cuenta integrada de todo el Ejercicio Fiscal 2024, se tendrá a finales de febrero y será entregada a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En este sentido, Granillo Vázquez dijo que el reporte entregado a la ASE integra los estados financieros de todos los organismos descentralizados de la administración estatal y descartó la existencia de subejercicios en algunas de las dependencias, y aunque no todas trabajan al mismo ritmo, sí hubo la erogación total del presupuesto asignado.

Esperarán final de mes para conocer ingresos por IEPS

José de Jesús Granillo informó que esperarán finalizar el mes para conocer a cantidad de ingresos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), enviados desde el Gobierno Federal principalmente por el cobro de la gasolina.

Este ingreso depende no de que se cobre más, sino de la cantidad que se consume, precisó, pues aunque esté más caro el precio por litro de gasolina, si no hubo consumo en la entidad, la llegada del dinero no habrá de modificarse