Chihuahua.- Luego de dos horas de haber tomado la caseta de Sacramento, en la entrada norte de la capital, docentes de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), liberaron el sitio de peaje para continuar con sus actividades normales y planificar las actividades de protesta qué llevarán en los días subsecuentes.

Karina Gabaldon Torres, coordinadora de prensa del movimiento, dijo que buscan una dignificación de la jubilación y de la pensión, por l oque alrededor de 2 mil 500 docentes de todos los niveles del subsistema federal se hicieron presentes en el lugar en donde fueron apoyados a través del claxon de los automovlistas, tráiler os y camioneros que pasaron por el lugar.

La actividad se llevó a cabo en todas las casetas de la entidad, según la coordinadora de prensa, acordado por quienes se han visto afectados por la negativa del Gobierno Federal para sentar mesas de trabajo y buscar juntos solución a las demandas, como es la abrogación de la reforma de 2007.

En esa reforma, añadió, se cambió el sistema de jubilación dejando atrás el tiempo de servicio para que los docentes terminarán sus años activos, se implementaron las UMAs y se iniciaron los descuentos sobre el salario integrado para las cuotas que son extraídas desde las percepciones quincenales, mismas que en ocasiones acumulan hasta mes y medio sin pago.

"La cuestión es que no la dio para abajo, en un principio congeló la iniciativa de reforma 2025. El día martes tuvieron reunión los de la coordinadora con la presidenta, dijo que hablaría a la Cámara para desecharla pero no hay documento que lo avale, por eso seguimos con el movimiento, pero no es lo que pedimos, pedimos una reforma que sea de acuerdo a las necesidades del magisterio, no políticas", sostuvo.