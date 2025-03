Chihuahua.- El actor y activista, Arturo Islas Allende, encabezó la movilización por las calles del Centro Histórico con el fin de exigir un alto a la violencia y que se haga justicia en el caso de Violeta, la perrita metida en un tambo con chapopote, así como por todos los animales que han sido vulnerados de distintas maneras.

Cientos de rescatistas, activistas y población caminaron desde la Plaza del Ángel hasta la Plaza de Armas, frente a la Catedral Metropolitana, donde emitió un mensaje para no cesar la lucha en búsqueda de justicia así como de unión para erradicar la violencia en general, siendo contra los animales el precursor de lo que puede suceder contra las personas.

En el lugar también se dio espacio para escuchar testimonios de lucha en defensa de los animales y algunos casos que han tenido que enfrentar la indiferencia y desinterés de la autoridades qué no habían movido un ápice para dar justicia a animales maltratados.

"Estoy aquí por un caso que me consternó mucho, tomé la decisión de usar las redes sociales como lo he hecho por mucho tiempo y llegó incluso a oídos de medios nacionales y de toda la sociedad, creo que no hay chihuahuense que no sepa lo que le pasó a Violeta", dijo en entrevista para Netnoticias la mañana del viernes.

Dijo que en todos los casos se busca un culpable e incluso se montan escenarios y se ponen chivos expiatorios aunque él responsabiliza a la indiferencia, el abandono y la irresponsabilidad ciudadana como las causas de la violencia en general.

"Esto no es una causa, el punto de esto es reducir la violencia, la gente se expresa como perritos o animalitos pero esto se trata de la violencia extrema en la que vivimos. Si seguimos viendo como animalitos, perritos o gatito estamos muy jodidos, a esto hay que ponerle nombre y apellido y se llama violencia extrema en un país que hay más muertes por la sangre que se derrama en este país que en un país que está en guerra", sostuvo.

Descartó que las autoridades o algún político le hayan hecho venir a la entidad para promover un ambiente de paz, sino que Violeta fue un detonador para hacer visible el maltrato constante contra los animales y el hartazgo de los activistas que tenían años sin ser escuchados a pesar de sus constantes demandas y movilizaciones.

Islas Allende aseguró haber tenido contacto con la gobernadora Maru Campos Galván en una larga y fructífera llamada telefónica en la que se comprometió a emprender acciones para erradicar el clima de violencia social y contra los animales acontecida en la entidad, al tiempo que reconoció las líneas de acción en favor de los amigos de cuatro patitas anunciada durante la mañana de este viernes en Palacio de Gobierno.

Aseguró que la violencia contra los animales es el precursor de una violencia mayor contra un ser humano y recordó el estudio realizado a 120 convictos por homicidio en Estados Unidos, a quienes se les entrevistó y en el 60 por ciento de sus respuestas, tenían un antecedente de violencia contra los animales.

Abundó en que el tema de solicitar hospitales o clínicas especializadas en esterilización o para atender animales ferales, sí es por un tema de humanidad, pero está por encima la salud pública pues esos animales que andan en la calle tienen sus necesidades así que "todos los días estamos respirando caca...y piense señora, ahora fue Violeta pero pudo ser su hija", dijo.

También hizo el llamado a activistas y rescatistas para que la causa no sea violencia, "que la pasión no sobre pase la razón" pues a últimas fechas se han visto movimientos sociales más agresivos que la propia causa que los generó, aunque también reconoce la gravedad de realidad social.

"Dile a una madre buscadora que no reaccione con violencia, que lleva cuatro años buscando a su hijo y que le digan que en un rancho encontraron sus zapatos con otras mil 500 prendas, ¿quién soy yo para decir que hagas una manifestación?", asintió.

+Inició procedimientos legales por daños a su familia+

El año pasado, el actor fue objeto de acusaciones respecto a su presunta participación en la venta de animales exóticos aunque nunca existió una denuncia formal pero las declaraciones afectaron a su persona, su trabajo y sobre todo, a sus hijos, por lo que no piensa quedarse callada o y ya inició procedimientos civiles y penales contra quien resulte responsable.

"En un rescate creen que el animal les pertenece o es una medalla y en esa búsqueda de medallas surgen estas situaciones. No menciono a los detractores, los llamaría yo, porque respeto la libertad de expresión y se han metido con mi familia, con mi dignidad, con mi trabajo y con mi personas pero ya inicié un proceso civil y uno penal minucioso aunque no me gustaría mencionar los nombres", al tiempo que mostró los documentos digitales.

Arturo Islas aseguró que no tiene nada que ver con el destino de Benito, la jirafa reubicada desde Ciudad Juárez, y dijo que colabora con los zoológicos por creer que son los únicos espacios que pueden dar atención adecuada a la vida silvestre qué decomisa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Dijo que los recursos interpuesto darán pie a la creación de una asociación para defender a las personas víctimas de violencia digital a través de declaraciones sin sustento y hasta carentes de verdad y anunció que seguirá trabajando con las autoridades para segur llevando un mensaje de paz y erradicación de la violencia.