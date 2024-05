Parral.- El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) Mario Mata Carrasco confirmó el viernes que la toma de agua clausurada ayer en una vivienda de Hidalgo del Parral y propiedad de Alfredo Lozoya, es irregular, toda vez que no existe un contrato ni pago de derechos por parte del usuario.

A través de un comunicado, la descentralizada precisó que la casa tenía servicio de agua, sin embargo, ante la JMAS, desde el año 2020 no registraba consumo, lo que confirmó que era una toma clandestina.

Otro de los aspectos a destacar, es que la tubería clausurada es de un diámetro de 3 pulgadas, lo que le permitía al usuario extraer 9 litros por segundo, “suficientes para abastecer la demanda de una buena parte de la población”, se detalla en el comunicado.

Además, la JCAS señaló que ese tipo de tubería no está permitida. También señaló que “en otra de las propiedades del ex alcalde, en la misma colonia, se dio una situación similar, ya que de junio de 2022 a noviembre de 2023 no registró consumos, hasta que se dio cuenta de que la JMAS había detectado alguna irregularidad, efectuó los pagos correspondientes aprovechando los descuentos del programa -El que nada debe agua tiene-“(sic).

Mata Carrasco señaló que debido a lo anterior, se presentará una denuncia en la Fiscalía General del Estado “por la toma clandestina y robo”.

Si hay una toma clandestina me retiro de la política, sino que renuncie Mario Mata: Alfredo Lozoya

El candidato a la diputación federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo "El Caballo" Lozoya, se plantó este viernes al exterior de las oficinas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, exigiendo respuestas respecto a las acusaciones infundadas en su contra.

Lozoya encaró al titular de la descentralizada Juan Plancarte, quien señaló que hay una investigación en curso. Además de que el candidato solicitó la renuncia del director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata.

“El único delito que hemos cometido es apoyar a las familias de Parral al entregarles agua; el único delito ha sido hacer el trabajo que los de la Junta de Agua no hacen. No nos van a intimidar con operativos, vamos a seguir ayudando a nuestra gente”, dijo Lozoya.

Asimismo, el candidato retó a las autoridades de la descentralizada a que, si encuentran alguna toma clandestina en su propiedad, él se retirará de la vida política.

Buscan amedrentar un proyecto, asegura Movimiento Ciudadano

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que los perpetrados por elementos de la Policía Ministerial, son un acto de persecución política que busca amedrentar a la familia del candidato por Movimiento Ciudadano.

Sánchez Villegas señaló que los agentes que acudieron a clausurar la toma se apersonaron sin orden oficial ni justificación en la vivienda de la madre de Lozoya.