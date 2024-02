Chihuahua.- De 740 productores de leche del sur de la entidad, al menos 450 han dejado su actividad porque el negocio ha dejado de ser rentable, dio a conocer Santos Anchondo Nájera, líder de productores del lácteo.

“A veces con la tardanza no alcanza uno para pagar a proveedores de concentrados, no cubrimos los gastos de las vacas y ya ni para mantener a la familia pues no hay algo concreto, pero sabemos a estas fechas que se han retirado unos 450 productores; se hablaba que éramos unos 740”, mencionó.

Es por las tardanzas en el pago y los cambios en los precios de garantía que el sector lechero de la entidad ha visto mermado su negocio, de ahí que la tarde de ayer tomaran las vías del tren en Delicias y obligaran a una reunión la mañana del jueves con la empresa Liconsa.

En el encuentro se recordó que desde el año pasado habían estimado un costo de 12.21 pesos por litro de leche, sin embargo, ese precio ya fue superado por mucho dada la inflación de 2024.

Anchondo Nájera recordó que el precio de garantía les era pagado en 10 pesos y 60 centavos y con un apoyo que les daba, el ingreso rondaba los 11.05 pesos, pero desde el año pasado les bajaron el precio de garantía a 8.60 pesos y les incrementaron el subsidio a 2.45, que en el total es la misma cantidad.

“El precio de garantía debe sostenerse, nunca se baja aunque se incremente el subsidio…también queremos que nos paguen en tiempo y forma”, dijo el líder productor.

La reunión terminó en acuerdos para que se abra la posibilidad de una visita de Ciudad de México, en donde se solicitará otra vez un ajuste tanto en el precio de garantía como en el subsidio entregado a este sector.