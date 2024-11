A favor iniciativa privada de salida de Chihuahua del Pacto Fiscal

Chihuahua.– Omar Armendáriz Jurado, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), se pronunció a favor de la salida de Chihuahua del Pacto Fiscal solo si hay consenso de todas las partes.

Aseguró que no pueden agarrarse a “coocolazos” con el Gobierno Federal, pues sería una lucha muy dura y sobre todo habría que entender la necesidad de un consenso general para llevar a cabo la propuesta de salida del Pacto Fiscal.

“Nos tendríamos que subir y aguantar lo que viniera, no que estén cinco adelante y los demás que se echen para atrás, pero si me preguntas en la lógica, pues sí, por qué voy a pagar tanto dinero si solo me regresas dos centavos”, externó Armendáriz Jurado.