Denunciará Mario Vázquez a Adán Augusto y Miguel Yunes

Chihuahua.- Mario Vázquez Robles, senador por Chihuahua, anunció que interpondrá una denuncia contra sus homólogos Adán Augusto López Hernández y Miguel Ángel Yunes por las agresiones de las que fue objeto la noche de este jueves en la Cámara Alta, tras referirse a la traición del veracruzano a los principios del Partido Acción Nacional.

Recordó que fue agredido por los senadores de Morena en el marco de las discusiones de las leyes secundarias al Poder Judicial, tras denunciar que Yunes fue amenazado para integrarse a ese partido político. "En bola, agresivamente llegaron a mi curul y empujando, con palabras altisonantes, que me iban a madrear, que me iban a partir la madre donde me encontraran, que saliéramos para dirimir las diferencias", recordó el senador.

Aseguró que hay una clarísima intención de Morena para intimidar y callar a quienes piensan distinto y "llegar a esos mecanismos, indica que ellos están dispuestos a todo. No solo por las amenazas sino que se advierte la intoleancia, soberbia, prepotencia y ostentación del poder frente a un grupo que sí da la batalla. Se les acaban los argumentos y continúan con agresiones".

Dijo entender las limitaciones que implica la querella, tanto por el fuero constitucional como porque los denunciados pertenecen al oficialismo, aún así destacó la importancia de dejar un precedente de las amenazas y la intimidación infructuosa que realizaron.