Por: Manuel Escogido

Chihuahua.- Integrantes del colectivo “Los de abajo”, grupo al interior de Morena, denunciaron las injusticias y negociaciones realizadas por Brighite Granados, presidenta de partido guinda, dando la espalda a la militancia de base y sin reconocimiento en la lucha social.

Martha Cruz, integrante del colectivo, acusó que la lideresa estatal se encuentra por diferentes municipios de la entidad, realizando negociaciones y acercamientos sin consultar a quienes han sido fundadores del partido.

Señalaron la inclusión de “prianistas” en las filas de Morena, sacándolos de sus curules e imponiéndolos como candidatos. Acusaron la ausencia de Brighite Granados ante las demandas de la militancia de base.

“Es la misma postura y nos vamos a sostener. No queremos prianistas dentro del partido, no queremos imposiciones porque ya ha pasado en elecciones y son gente que no están representando al pueblo”, sostuvo.