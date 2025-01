Denuncian fraude y abuso de confianza contra empresa de vehículos ANM Motors

Chihuahua.- Una pareja de chihuahuenses se manifestó contra la empresa ANM Motors S.A. de C.V., a quien acusan de cometer fraude y abuso de confianza tras entregar un vehículo defectuoso y sin los papeles oficiales que le acrediten la pertenencia al nuevo propietario o a la empresa que lo está ofertando, y por cuya unidad se han pagado casi 100 mil pesos.

La historia de Valente Valenzuela comenzó en septiembre de 2023, cuando llegó a realizar un depósito por 20 mil pesos como enganche de un Stepway Renault 2023 seminuevo, en donde le prometieron la entrega de la unidad siempre y cuando cumpliera cuatro meses haciendo pagos por 10 mil 800 pesos, plazo que se cumplió en enero del año pasado.

Para abril de 2024 ya había pasado por tres agentes de ventas y el vehículo no había sido entregado, solo le daban nuevas excusas para no entregarle la unidad, por lo que les amenazó con retirar su dinero si no le entregaban su carro y desde entonces dejó de pagar las mensualidades.

Para octubre del año pasado, un cuarto agente de ventas le entregó el vehículo acordado, no sin antes obligarlo a pagar 14 mil 855 pesos por el seguro con la empresa Quálitas más una cantidad de 12 mil pesos por el GPS, aunque por este aditamento le hicieron un descuento del 50 por ciento.

Al momento de la entrega del vehículo (con un permiso provisional), le habían comentado que ya se le habría hecho el servicio, sin embargo al momento de conducir la unidad presentó varias fallas.

En ese momento se dieron cuenta de que el permiso de circulación era de otra entidad, por lo que acudieron a la Dirección de Vialidad para regularizar la situación, pero no fue posible dado que la propiedad del vehículo estaba a nombre del anterior dueño.

Desde el 7 de diciembre no han dejado de visitar la Dirección de Vialidad para tratar de regularizar la documentación, pero no ha sido posible porque la factura provisional ni siquiera corresponde a la unidad que le entregaron.

Ante tal escenario, Valente pide la devolución de su dinero o en su caso, otro vehículo con los papeles en regla, por lo que se mantendrán en la exigencia a pesar de que la empresa exige al comprador ponerse al corriente en los pagos no realizados desde octubre del año pasado.

En otros estados de la República hay varias denuncias contra esta misma empresa, denunciando que no les llega el vehículo a pesar de realizar los pagos.