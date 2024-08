Deberá Congreso corregir error para ocupar notarías vacantes

Chihuahua.- El Congreso del Estado deberá corregir una serie de errores de temporalidad en la convocatoria para ocupar las 18 notarías vacantes en los distritos en que se divide la entidad, así lo dio a conocer el director del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Manuel Enrique Tabuenca Córdoba.

El funcionario estatal dijo que hay una situación legal que el Poder Legislativo debe corregir al tratarse de un término que se traslapa y a la postre, generar problemas. Especificó que se trata de un término en donde fija un término de 30 días hábiles siguientes pero las notificaciones deben hacerse con 45 días naturales de anticipación.

“O fijas la fecha para el día 47 que ya no está dentro de los 30 días hábiles o para el día 46 o las notificaciones se hacen indebidamente, entonces no hay posibilidades de realizarla hasta en tanto no se haga la corrección”, aseguró Tabuenca Córdoba.

Actualmente, solo el distrito Juárez con sede en el municipio de Cuauhtémoc, es el que tiene la totalidad de sus notarías ocupadas; las 13 restantes, mantienen vacantes en al menos una de las oficinas.