Cuida tu dinero y aprende a invertir sin caer en fraudes

Miles de personas son víctimas de fraude cada año en el estado, Chihuahua capital es el municipio en donde la tasa por cada 100 mil habitantes es más alta, en el acumulado de 2015 a noviembre de 2023, fue de 262.59, colocando a esta ciudad en el octavo lugar nacional con 2 mil 578 casos, de acuerdo con información de ID 360 de Ficosec. Tan solo en 2023 (hasta noviembre) fueron 256 casos en esta ciudad, el décimo sitio en el país.

¿Cómo evitar caer en una estafa? Primero hay que saber qué es una inversión y cómo hacerlo de manera segura, la siguiente es información fue recabada de instituciones bancarias y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir, el ahorro mantiene el capital guardado-seguro, pero no genera rendimientos o son mínimos. Una inversión, en cambio podría generar rentabilidad según el tipo y el tiempo que mantenga su dinero en ese fondo de inversión.

¿Qué es una inversión?

La inversión es una posibilidad de obtener ganancias tras la realización de una acción económica o financiera en específico. De manera más simple, es saber qué hacer (para comprar acciones) con tu dinero para obtener mayores rendimientos, “hacer trabajar al dinero”, se dice comúnmente.

Uno de los consejos básicos para todo inversionista primerizo es no invertir en lo que no conozca o que no sepa cómo funciona. En ese sentido, se deben conocer bien los instrumentos de inversión, para sacarle mayor provecho a esas inversiones.

Es importante invertir solo con intermediarios financieros que estén debidamente autorizados, regulados y supervisados por la CNBV, sin esta comisión es más fácil ser víctima de fraudes.

Empecemos por entender qué se debe evitar o dudar de las ofertas de inversión, ya que no es lo mismo acudir a un banco a solicitar opciones de inversión a acudir a la oficina de una empresa que se presenta como “especialista en inversiones”. La siguiente lista facilita estas ideas:

Evitar creer en inversiones increíbles, ya que podrían tratarse de un esquema Ponzi (fraude).

Los estafadores ofrecen altos rendimientos con muy poco riesgo.

Duda de una inversión que ofrezca una rentabilidad superior a la media en el mercado.

Cuestiona o rechaza oportunidades de inversión a través de las redes sociales o de boca en boca a través de amigos y familiares. Este tipo esquemas suelen empezar divulgándose en entornos reducidos para generar confianza.

Si no tiene experiencia financiera puede ser un blanco fácil para este tipo de estafadores.

Estos fraudes suelen dirigirse a personas dispuestas a arriesgar su dinero. Si usted pertenece a este tipo de perfil, busque asesoramiento experto antes de invertir en la primer oferta que le hagan muy atractiva.

Cuestione o indague si el proyecto en el que va a invertir tiene garantías reales (lea bien los contratos, de preferencia con asesoría profesional).

Investigue cuál es el riesgo asociado a una posible inversión.

No tenga miedo de alejarse en cuanto tenga la más mínima duda sobre la empresa o las ganancias.

Las cifras promedio de ganancias por inversión están entre el margen del 4 a 18 por ciento anuales, cualquier ofrecimiento del 20% anual o 2% diario es dudoso.

Cualquier empresa de inversión en México debe estar registrada y regulada por la CNBV, pida este requisito.

Formas confiables de invertir

Cetes: Una de las opciones más populares y seguras son los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes). Estos instrumentos financieros son emitidos por el Gobierno Federal y son considerados de bajo riesgo. La inversión mínima requerida es baja y se pueden adquirir a través de la plataforma del Banco de México.

Los Cetes tienen diferentes plazos de vencimiento, desde 28 días hasta un año, y ofrecen una tasa de interés fija.

Pagarés bancarios: Son instrumentos emitidos por instituciones financieras, como bancos, y ofrecen tasas de interés competitivas. Los pagarés bancarios son de corto plazo, generalmente varían entre 30 y 365 días.

Fondos de inversión de deuda: Los fondos de inversión de deuda son administrados por instituciones financieras y se invierten en instrumentos de deuda, como bonos gubernamentales y corporativos. Estos fondos ofrecen diversificación y liquidez, ya que puedes retirar tu inversión en cualquier momento. Los rendimientos se obtienen a través de los intereses generados por los instrumentos en los que se invierte.

Bonos corporativos: Los bonos corporativos son emitidos por empresas y ofrecen rendimientos basados en las tasas de interés y plazos establecidos. Estos bonos son una buena opción para aquellos que buscan un poco más de rendimiento en comparación con los instrumentos de Gobierno. Sin embargo, es relevante investigar y seleccionar cuidadosamente las empresas emisoras, ya que la calidad crediticia de estas puede variar.

Depósitos a plazo fijo: Por último, los depósitos a plazo fijo son ofrecidos por instituciones bancarias y ofrecen un rendimiento fijo durante un período de tiempo determinado. Estos depósitos suelen tener una tasa de interés más alta que la de una cuenta de ahorro tradicional, pero generalmente requieren un monto mínimo de inversión y no ofrecen liquidez hasta el vencimiento del plazo.

Es importante tomar en cuenta que ninguna inversión está exenta de riesgos. Siempre existe la posibilidad de que las instituciones emisoras de los instrumentos financieros no cumplan con sus obligaciones de pago. Por eso, es indispensable investigar si la inversión cuenta con alguna garantía o seguro.

Para cualquier duda, asesoría o queja a cualquier ente del sistema financiero mexicano consulta: la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) ofrece este servicio de manera gratuita.