Chihuahua.- Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, es considerado un prófugo de la justicia tras la evasión de su aprehensión el día de ayer, apoyado por Ulises Lara, fiscal de Justicia de la Ciudad de México, sentenció Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal Anticorrupción de la entidad.

Respecto a la probable llegada de Corral Jurado al Senado, dijo no corresponderle contestar en virtud de que no se ha hecho la repartición de los espacios plurinominales para la Cámara Alta e incluso dejó entrever la posibilidad de una huida hacia Estados Unidos, dada la nacionalidad del ex gobernador quien, según sus datos, nació en la ciudad de El Paso, en Texas.

El fiscal Anticorrupción destacó la desventaja en que se encontraba el personal de la dependencia que representa, dado que, antes de la llegada del encargado de la Fiscalía al restaurante donde sucedieron los hechos, al menos 40 personas armadas y sin identificar se hicieron presentes en el lugar.

Aparte, llegaron alrededor de una centena de policías capitalinos que sirvieron de valla desde el interior del local comercial hasta el vehículo en que fue trasladado con rumbo desconocido. Sabían que Corral Jurado contaba con elementos de seguridad, pero desconocen la corporación a la que pertenecen.

“Al momento que le prestamos el teléfono, no sabemos a quién llamó y en menos de 15 minutos fue prácticamente sitiado el lugar”, dijo Abelardo Valenzuela al recordar que detenciones pasadas, se han hecho sin ninguna complicación.

Cerca de las 10:00 de la mañana de este jueves, se enteró de la puesta en libertad de Corral Jurado por parte de la Fiscalía de CDMX.

Durante su encuentro con medios de comunicación, hizo un recuento del trayecto jurídico que se siguió para lograr la orden de aprehensión, en donde especificó un daño al Erario Público por 98 millones 600 mil pesos, pagados a un proveedor que apoyaría a reestructurar la deuda, gastos que no tienen comprobación.

Estas erogaciones fueron realizadas durante 2019 y 2020 por poco más de 49 millones de pesos en ambos casos, decisión tomada entre Javier Corral Jurado y Arturo Fuentes Vélez, ex secretario de Hacienda entre 2016 y 2021. La investigación implica a ambos ex funcionarios, aunque no se descarta fincar responsabilidades contra el particular que habría recibido el pago.

“El contrato es tan irregular que carece de elementos mínimos que Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”, sostuvo Valenzuela Holguín, abundando en que la pena privativa de la libertad puede alcanzar 12 años por cada delito que se logre comprobar.

Se retrotrajo de calificar como “rescate” el impedimento de la ejecución de la orden de aprehensión como se manejó en un inicio y adelantó que analizar la ruta jurídica que han de seguir ante la actitud inaudita e increíble que se dio por las autoridades de la capital del país.

Actualmente se encuentran en diálogo con las autoridades capitalinas y desde las 13 horas, sostiene un encuentro vía telefónica con el fiscal de la Ciudad de México, a fin de aclarar (entre otras) la negativa a continuar la colaboración con las autoridades de Chihuahua.

Abelardo Valenzuela mantendrá la postura para que le sea aclarada la negativa a la coordinación y cooperación, fundamentada y por escrito porque “nunca previmos que esto podría suceder, es algo inaudito, increíble. Nosotros vamos a agotar todas las instancias, hay una orden de aprehensión, está prófugo de la justicia y vamos a ir esté donde esté hasta sus últimas consecuencias en los términos que marca la Ley y apelaremos a la coordinación institucional, velando el estado de derecho”, dijo.