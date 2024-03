Chihuahua.- Mujeres y hombres comprometidos con su comunidad y con el servicio, especialmente hacia las personas más vulnerables; los policías del grupo de Proximidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), son reconocidos por su altruismo al contribuir con mejorar la calidad de vida de las personas.

Además de la vigilancia y el combate a la delincuencia, estos 18 agentes han sido capacitados en temas de proximidad social, es decir, cómo mantener mayor y mejor cercanía con la comunidad a la cual vigilan diariamente.

Fue en junio del año 2005 cuando su creó el primer grupo de Proximidad en el municipio de Chihuahua, antes llamado Policía Comunitaria, con el objetivo de brindar soluciones objetivas a problemas sociales que se identificaban en los distritos que componen la división de la Policía Municipal en la mancha urbana.

Otro de los objetivos de este equipo, es incrementar el acercamiento y la participación activa de los miembros de la comunidad para, ambos, resolver problemas que aquejan a un sector en particular, no solamente los que refieren a la seguridad, sino a otros rubros e incluso personas en particular que atraviesan por una necesidad.

La esencia de esta filosofía de acercamiento se basa en la creación de una sociedad más segura, con pequeñas acciones preventivas entre gobierno y comunidad, mas no represivas, que garanticen el libre tránsito y la tranquilidad de cada individuo.