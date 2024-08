Congreso del Estado vota en contra de incluir la violencia vicaria en la ley

Chihuahua.- El Congreso del Estado votó 17 votos en contra y 15 a favor de incluir el concepto de violencia vicaria en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que fue regresada a la Comisión de Justicia.

Tras la presentación de la iniciativa, la diputada de Morena, Ilse América García, condenó que la oposición continúe legislando sin tomar en cuenta al pueblo, y a pesar de que se reconoció la urgencia para que en Chihuahua la violencia vicaria esté contemplada en la ley, votaron en contra al dictamen que tenía como finalidad su inclusión en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Al no reconocerla, dejaremos a muchas mujeres y niños en la indefensión, perpetuando un ciclo de abuso y sufrimiento que no puede, y no debería, continuar. Al no aprobar esta reforma, enviamos el mensaje de que en Chihuahua se siguen tolerando las diversas formas de violencia, y que el Estado en lugar de proteger a las mujeres y a sus hijos de agresores que buscan herirlas a través de la manipulación y el daño a sus seres queridos, opta por carecer de las leyes necesarias”, lamentó la legisladora morenista.

En su intervención, el diputado del PAN, Carlos Olson, hizo un llamado a la equidad en el trato legal hacia hombres y mujeres en situaciones de violencia familiar, enfatizando que el bienestar de los menores debe ser la prioridad en toda legislación.

“Según esta propuesta, si un padre ejerce violencia contra su hijo con el fin de hacer daño a la madre, se le castigará. Y me parece justo y correcto que así sea. Pero, si la situación es inversa, y es la madre quien ejerce violencia contra su hijo para herir al padre, la ley no contempla castigo alguno. ¿Y los hijos, que no son ellos lo que más debe importar?”, expresó Olson durante su intervención.

Durante el desarrollo de la sesión, fue bajado el asunto en que buscaban reformas a la Constitución Política y la Ley de Fiscalización Superior, en donde se proponía extender el plazo de permanencia de la persona que presida la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como brindarle fuero constitucional debido a la serie de temas que llevan a cabo.