Chihuahua.– Por ignorancia, por economía o por encontrar una solución mágica a un problema, se ha incrementado la compra-venta de productos “milagro” en redes sociales, dio a conocer el comisionado estatal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coespris) Luis Carlos Tarín Villamar.

El funcionario estatal mostró una serie de productos que han sido decomisados en operativos realizados tras las denuncias ciudadanas, pero reconoció que, en el caso de las ventas por internet, muchas veces se realizan en el clandestinaje.

Tarín Villamar lamentó que las personas hagan recomendaciones sin saber los riesgos a la salud, y aunque algunos productos sí cumplen con lo que prometen, pueden acarrear efectos secundarios porque están hechos en casa, sin ningún tipo de control y muchas veces ni conocimiento de los resultados de algunas mezclas.

“Vengo con temas sensibles, vengo buscando que me recomienden el tratamiento más efectivo que hayan usado para bajar de peso, de esos bien clandestinos y prohibidos por la Cofepris, pero bien maravillosos. Aclaro que sí llevo buena alimentación, que voy con el nutriólogo y hago ejercicio, pero necesito una ayuda extra. Déjenme sus mejores recomendaciones y secretos guardados por sus ancestros para mantenerse bellas”, indica una publicación de Facebook.

Tarín Villamar agregó que a los médicos les advierten sobre el retiro de ciertos medicamentos pues, aunque han pasado un periodo de prueba bajo las más estrictas medidas de seguridad, al momento de su consumo surgen las reacciones adversas.

Otro engaño está en los denominados productos naturistas o naturales, pues si bien pueden tener un origen de alguna planta, lo cierto es que se componen de elementos químicos que, a su vez, harán reacción en alguna persona si tienen resistencia a ese componente.

Martha Contreras García, gerente de Autorización y Verificación sanitaria de la Coespris, apuntó que no por ser productos naturistas significa que sean benéficos o inocuos para el ser humano.

“Mucha gente dice: ¡ah, es que es natural no me hace daño! no, no es así. Puede existir en la naturaleza y ser un hongo alucinógeno o causarme alguna alergia, hay gente que le tiene alergia a la nuez, al pescado y es natural ¿no?”, reflexionó.

Insistió en el llamado a la población para evitar la automedicación o hacer caso de las recomendaciones, porque los efectos varían de persona a persona y el medicamento o producto a consumir debe traer la información suficiente sobre su contenido, fabricación y proceso de creación.

En lo que va del año, se han realizado 61 aseguramientos de estos productos milagro o engañosos, y ejemplificó que, en uno de los casos, la fabricación de los “medicamentos” se realizaba en una casa normal, sin las medidas higiénicas adecuadas y sin el manejo adecuado de los insumos.

“Cuando tratan de tener una figura o un tema de salud, acuden a este tipo de establecimientos con este tipo de productos, pero muchas veces ignoran el riesgo al que se exponen con tal de tener una figura o que se les quite el dolor, por eso el llamado será que siempre acudan con su médico”, concluyó.