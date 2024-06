Chihuahua: Exigirán empresarios mejoras en dotación de energía eléctrica

Chihuahua.- El gremio empresarial planea iniciar mesas de trabajo mediante las cuales delinearán acciones para exigir al Gobierno Federal, y específicamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mejoras en la dotación de energía eléctrica.

Omar Armendáriz Jurado, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Chihuahua, informó que los cortes en la luz han afectado al 25 por ciento de los negocios y de los hogares, causando daños y pérdidas económicas no contempladas en las finanzas de cada parte.

Para el caso de las empresas, agregó, son gastos que no se tienen presupuestados como son la compra o reparación de aparatos electrónicos para brindar un servicio mínimo. Existen negocios que deben cerrar debido al cese en la luz y eso también representa pérdidas económicas.

“Al parecer vienen tandeos en la energía eléctrica y eso es un absurdo, no se puede hacer eso, no puedes parar líneas de producción, no puedes parar toda una cadena productiva”, aseguró el líder empresarial.

Asimismo, indicó que la CFE no puede realizar estos cambios sin haberles solicitado el consejo, pues como gremio empresarial, la ley les reconoce como un organismo de consulta.

Armendáriz Jurado aseguró que muchas cosas van en retroceso y citó, además, el caso de las carreteras. Mostró su beneplácito por el bacheo que está realizándose, pero cree necesaria la tirada de una nueva carpeta asfáltica.

“Todas esas situaciones nos están pegando en el costeo a los empresarios y en Canaco estamos para apoyarles y asesorarles para que revisen sus costos, porque no pueden pasarle esa factura al cliente, muchos sí lo hacen, pero te vas a hacer incompetente y pierdes ventas”, aseguró.