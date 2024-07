Chihuahua: Alertan ante proliferación de productos milagrosos engañosos

Chihuahua.- Luis Carlos Tarín Villamar, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), alertó por la proliferación de productos engaño o milagro que han llegado al mercado de manera ilegal ofreciendo diversos beneficios.

El funcionario estatal dijo que, si bien no se trata de una emergencia, sí se trata de un tema de salud pública nacional dada la proliferación de establecimientos y productos, por lo que reiteró el llamado a la población para que evite el consumo de estos.

En este sentido, abundó en el peligro a la salud que representa ingerir estos insumos dado el desconocimiento de su procedencia, la falta de etiquetados, e incluso contener sustancias prohibidas.

Resaltó que muchos productos prometen bajar de peso, curar la diabetes, quitar manchas de la cara y otros beneficios, pero no son verdad y si acaso logran su cometido, es muy probable la aparición de efectos secundarios a largo plazo.

Tarín Villamar señaló el peligro de estos productos dada su comercialización a través de redes sociales y la recomendación entre personas, sin embargo, la gran mayoría no tienen sustento científico que pruebe su eficacia.

“Cuando los revisamos, no presentan registro sanitario, no presentan ningún permiso, ninguna licencia, son productos que muchas veces vienen en lenguaje extranjero y eso está prohibido, pero lo más grave es que son productos que se recomiendan de boca en boca, no están bajo la supervisión ni prescripción de un médico”, indicó.

Por tal situación, reiteró el llamado para evitar la adquisición de los productos y acudir con su médico de confianza para buscar la atención profesional de la salud, pues no existen los productos mágicos para la solución de problemas; “el que sirve para todo, no sirve para nada”, concluyó.