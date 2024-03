Chihuahua.- La mañana de este jueves, las calles del centro de la capital lucen semivacías al iniciar los conocidos como días mayores de la Semana Santa, y es que algunas empresas dan descanso a su plantilla laboral.

Las avenidas 20 de Noviembre, Niños Héroes, Venustiano Carranza, Independencia, por mencionar algunas, lucieron un tráfico vehicular inusual, pues en días normales muestran una gran cantidad de vehículos, llegando incluso al congestionamiento.

Se espera que a lo largo del día la presencia de vehículos aumente, cuando las personas aprovechen para realizar compras y convivir en familia en los diferentes puntos de venta y recreación.

Se hace el llamado para que se mantengan las medidas de prevención al momento de conducir, como no circular a exceso de velocidad, no maniobrar el celular mientras se está al volante, no conducir en estado de ebriedad y respetar los señalamientos de vialidad.