Alertan por fuertes vientos en Chihuahua

Chihuahua.- El Gobierno Municipal envío una alerta a la ciudadanía debido a que en las siguientes horas se registrarán rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora.

Roberto Fuentes, secretario del Ayuntamiento, informó que el pronóstico se hace con base a información que proporciona Protección Civil Municipal y se recomienda a las personas algunas medidas de precaución para evitar sufrir algún accidente.

“Se recomienda no encender fogatas ni lumbre en lugares públicos, además de no acercarse a lugares con anuncios o árboles que pudieran caerse. De ser posible es recomendable no conducir cuando las ráfagas de aire estén muy fuertes, y si tienen que utilizar la carretera, lo hagan exagerando las medidas de precaución”, recomendó el funcionario municipal.