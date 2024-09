Alertan en Chihuahua por Aspirina, Tabcin y hasta Desenfriol-Ito 'piratas'

Chihuahua.- El estado de Chihuahua ha respondido a la alerta emitida por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre la posible circulación de medicamentos falsificados en el mercado local.

Las autoridades instaron a la población a estar vigilante y verificar la autenticidad de los productos farmacéuticos que adquieren, para evitar riesgos a la salud.

Luis Carlos Tarín Villamar, titular de la Coespris en Chihuahua, dijo que este tipo de medicamentos son de libre venta, es decir, no necesitan receta médica como son Aspirina, Cafiaspirina, Aspirina Protec, Desenfriol D, Desenfriol-Ito y Tabcin Noche, del grupo de analgésicos y antrigripales.

Dijo que, tras la emisión de la alerta, se inició con el trabajo de rastreo de estos productos y aunque no se descarta la presencia, la realidad es que los medicamentos generalmente se quedan en la zona centro y bajío del país.

La Cofepris precisó que en el caso de la Cafiaspirina cuenta con dos lotes falsificados: el X24PJT en presentaciones de 24 y 100 tabletas y fecha de caducidad DIC/24, que no contiene el principio activo conforme a las especificaciones y el X24JF6, correspondiente a la presentación de 100 tabletas, cuyo lote fue asignado a otro artículo.

También identificó dos lotes de Aspirina falsificados, uno en la presentación de 100 tabletas con fecha de caducidad DIC/24 y denominación X24PJT, tampoco contiene el principio activo. El segundo lote irregular, X23SGA, muestra dos fechas de caducidad (FEB/24 y FEB/26), mientras que la caducidad original es de FEB/22.

Para la Aspirina Protec, la farmacéutica informó que el lote BTAGXAG, con fecha de caducidad DIC 2024 y presentación de 28 tabletas, no contiene el principio activo y su número de lote no es reconocido por la empresa.

La presentación de 28 tabletas con lote BT17US3 y fecha de caducidad 31.08.2024 es falsa, ya que la vigencia no corresponde al producto original”, se lee en el aviso.

En cuanto a Desenfriol D, el antigripal falsificado es la presentación de 30 tabletas con fecha de caducidad DIC/25 y número de lote X293F0, el cual no contiene el principio activo y la denominación mencionada no aparece en el sistema de la farmacéutica.

Desenfriol-Ito Plus tiene tres lotes irregulares: el primero, con el número de lote X293F0 y fecha de caducidad DIC/25, tampoco contiene el principio activo; el segundo, es el lote X25198, con fecha de caducidad DIC/24 en la presentación de 24 tabletas; y el lote X255FP, que muestra caducidad de DIC 26; sin embargo, la fecha original es MAR/24.

Finalmente, el antigripal Tabcin Noche presenta el número de lote X24TLD, con fecha de caducidad de 21 ABR 26 y presentación de 12 tabletas; no fue reconocido por la empresa.

Luis Carlos Tarín recomendó a la población no automedicarse y antes de comprar un medicamento, acudir con su médico de confianza quien le otorgará un tratamiento. En caso de haber adquirido alguno de estos productos, debe revisar el lote y regresarlo a la farmacia.