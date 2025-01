Agreden jóvenes a elementos de Vialidad en Cuauhtémoc

Chihuahua.- Tres jóvenes, uno menor de edad, agredieron verbal y físicamente a un agente de Vialidad ayer por la noche en el municipio de Cuauhtémoc, quien atendía un accidente en el que se vieron involucrados los varones, quienes actuaron violentamente tras ser informados de su detención.

Se trata de Hugo Antonio M.S., de 21 años de edad; Ángel Eduardo P.U., de 18 años de edad; y A.M.L., de 17 años de edad (en calidad de presentado), quienes iniciaron la agresión contra el agente una vez que llegó a verificar el accidente, por lo cual solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal.

A la llegada de los elementos preventivos, minutos antes de las 9:00 de la noche comenzaron a decir frases como: "pura v… que me vas a llevar detenido" y "no sabes quién soy, no sabes para quién jalo y deja le marco a mi jefe", al tiempo que intentaron hacer llamadas telefónicas y pidiendo que fueran más personas a ayudarles.

Tras los gritos e insultos, comenzó un forcejeo entre los elementos preventivos y los jóvenes agresores con el objeto de lograr el aseguramiento a quienes se les detuvo por falta administrativa y agresión a las autoridades.