Zendaya aparece con un enorme anillo y desata especulaciones sobre compromiso

Nueva York.- Zendaya está generando especulaciones sobre su compromiso luego de lucir un enorme diamante en su dedo anular izquierdo durante los Globos de Oro.

Los representantes de Zendaya y su pareja de muchos años, Tom Holland, no respondieron las solicitudes de comentarios de The Associated Press este lunes, un día después de que la ganadora del premio Emmy, de 28 años, asistiera a la transmisión en el Beverly Hilton.

La revista People dijo que la pareja está comprometida, citando a “una fuente familiar”. Otra fuente dijo a la revista que Holland compartió la noticia con amigos en vísperas de Año Nuevo. TMZ fue el primero en informar sobre el compromiso, citando a “fuentes cercanas a la pareja”.

Zendaya, la estrella revelación de “Euphoria” y “Challengers” que apareció en la alfombra roja con un vestido de Louis Vuitton, ha estado vinculada a Holland desde que interpretaron a dos amantes en “Spider-Man: Homecoming” de 2017. Holland no estuvo en los Globos de Oro del domingo.

Una reportera del diario Los Angeles Times pareció confirmar que algo estaba pasando cuando levantó su anillo de compromiso y lo señaló, y Zendaya respondió mostrando su propio anillo de compromiso en la mano izquierda. El reportero luego le preguntó si la actriz estaba comprometida y “ella siguió mostrando su anillo, sonrió tímidamente y se encogió de hombros misteriosamente”.

Otra pista fue que Bulgari (del que la estrella de “Dune” es embajadora) proporcionó las joyas de la alfombra de Zendaya (un collar, un anillo en la mano derecha y pendientes), pero un comunicado de prensa no mencionó el anillo en su dedo anular izquierdo.