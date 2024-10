Zayn Malik pospone gira por Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne

Nueva York.- El cantante inglés Zayn Malik pospuso el sábado una gira planificada a los Estados Unidos tras la muerte de su ex compañero de banda One Direction, Liam Payne.

Zayn, como suele llamarse al cantante, dijo en la plataforma social X que tomó la decisión “Dada la desgarradora pérdida experimentada esta semana”.

Dijo que las fechas de la etapa estadounidense de su gira “Stairway to the Sky” se reprogramarán para enero y que publicará las nuevas fechas en los próximos días.

Zayn tenía conciertos programados la próxima semana en San Francisco y Las Vegas, y la semana siguiente en Los Ángeles, Washington DC y Nueva York.

“Sus entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas”, escribió Zayn. “Los quiero a todos y gracias por su comprensión”.

Payne, de 31 años, fue encontrado muerto el miércoles tras caerse del balcón de un hotel en Buenos Aires. Su muerte provocó una ola de conmoción y tristeza entre amigos, colaboradores y compañeros músicos.

La hermana de Payne, Ruth Gibbins, fue la última en compartir sus pensamientos en un homenaje en Instagram.

“No puedo creer que esto esté sucediendo. Muchas veces he abierto mi corazón públicamente y me he sentido orgullosa de Liam, pero nunca he hablado mucho de mi vida como su hermana”, escribió.

Dijo que su hermano “nació con la música en las venas” y que lo que más le gustaba de él era su capacidad para hacerla reír.

“No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo”, escribió.

One Direction fue la primera banda de chicos de Internet con un nivel de fama comparable a la Beatlemanía. Los integrantes de la banda, en su adolescencia, tuvieron que lidiar con su fama repentina y luego atravesar una ruptura mientras intentaban construir carreras en solitario.

Las circunstancias exactas de la muerte de Payne siguen sin estar claras, aunque las autoridades argentinas dijeron que había elementos sospechosos y que posiblemente había drogas involucradas. Se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas en las próximas semanas. Payne había reconocido que luchaba contra el alcoholismo y dijo en un video de YouTube publicado en julio de 2023 que había estado sobrio durante seis meses después de recibir tratamiento.