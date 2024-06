Yuri asegura que Cristian Castro le pidió no meterse en su vida

Las cosas entre los cantantes Yuri y Cristian Castrol parecen no estar en su mejor momento, sobre todo desde que la jarocha comenzó a abordar el tema de sus relaciones amorosas tormentosas, como el regreso con la empresaria argentina Mariela Sánchez y ahora de nuevo con Ingrid Wagner.

Y es que hace semanas Yuri, en una entrevista para" Ventaneando", expresó su preocupación sobre la reconciliación del intérprete de "Azul", y señaló cómo la presencia sentimental de Sánchez podría afectar la dinámica de las presentaciones que harían juntos.

Pero ahora en un encuentro con los medios, Yuri aseguró que ahora Castro le pidió dejar de hablar de sus relaciones amorosas.

Según Yuri, en una conversación reciente, Cristian le expresó su molestia por la constante situación mediática que existe alrededor de ambos.

"No voy a hablar de Cristian. ¿Por qué voy a hablar de él? Pregúntale a él. Yo no soy su llevadera y trae. Como Cristian no da entrevistas, me preguntan a mí todo de él. Yo no duermo con él, ni me acuesto con él, ni como con él (...) El otro día me dijo: ‘siempre te preguntan a ti por mí’. Le dije: ‘sí, porque tú no das entrevistas’. Entonces, yo prefiero ya no decir nada de él", reveló ante los reporteros.

Asimismo, Yuri dejó claro que entre ella y Cristian no existe una relación más allá de la laboral, insinuando una posible distancia emocional por parte del intérprete.

“No convivo con él porque a él no le gusta convivir con sus compañeros; entonces no sé qué onda con su vida”.