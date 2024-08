Yseult charla sobre su participación en la ceremonia de clausura de París 2024

Foto: Associated Press

París.– Yseult tenía dos objetivos cuando apareció en el escenario como el acto final de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París el domingo, aprovechar el foco más grande del mundo como su megáfono y arrojar luz sobre Francia mientras impulsa su carrera musical y de modelaje en Estados Unidos y en todo el mundo.

La artista parisina actuó en vivo, de pie en el centro del escenario, en el Stade de France y luego se pavoneó tranquilamente en la plataforma, como lo hace durante los principales desfiles de moda como Balmain y Balenciaga. Fue un gran momento para la cantante, quien entonó la versión del clásico de Frank Sinatra “My Way”, que deriva de la canción francesa “Comme d’habitude”, compuesta por Jacques Revaux y Claude François.

“La letra encaja perfectamente con mi carrera”, dijo Yseult a The Associated Press en una entrevista en la azotea de un hotel de lujo en París. La cantante dijo que eligió la popular balada de Sinatra de 1969 en lugar de la versión francesa porque es más “audaz, feroz y fuerte” como ella.

“Me gusta el hecho de que esta soy yo, esto es lo que soy”, dijo. “No soy perfecta. Pero estoy haciendo las cosas a mi manera. La versión de Frank Sinatra es más feroz y empoderadora. La versión francesa es más como una canción triste de amor”.

Después de la actuación de Yseult, su próximo objetivo es conquistar corazones en los Estados Unidos, comenzando con su nuevo álbum “Mental”, que se lanzará el 20 de septiembre. Su próximo proyecto forma parte de sus planes de dominio mundial dentro del entretenimiento y la moda.

Yseult habló con AP sobre su nuevo álbum, su floreciente carrera como modelo y cómo mantener su salud mental a pesar del acoso en línea.

La salud mental de Yseult, el enfoque de su nuevo álbum

En Francia, Yseult es conocida por sus letras sinceras y sin complejos, hablando sin miedo sobre sus experiencias como mujer negra y abordando abiertamente temas como el racismo y la discriminación.

Sin embargo, la naturaleza honesta de Yseult se encontró con algunos hostigadores en línea que señalaron su talla grande. Dijo que los comentarios afectaron salud mental, pero se negó a decir qué ayuda, si es que recibió alguna, buscó.

“Ser acosada públicamente es muy doloroso como ser humano”, dijo. “Es doloroso como artista. ... Todos tienen pensamientos negativos sobre ti. Es muy complicado porque la gente ya tiene un estereotipo sobre las mujeres negras, y una mujer que tiene curvas. Es cada vez más odio hacia mí.

“Pero estoy orgullosa de mí misma porque me mantengo firme y tengo resiliencia, así que no me importa”.

En vez de contestar en las redes sociales, optó por abrirse sobre cómo afectó su salud mental y dejar que sus amigos hablaran por ella en “Mental”, un álbum de 12 canciones encabezado por el sencillo “B(asterisk)(asterisk)(asterisk) You Could Never”. Su nuevo proyecto contará con letras en inglés por primera vez.

“En mi proyecto anterior, hablo de mi piel, mi cabello, mi familia y mi lucha. Mi vulnerabilidad”, dijo Yseult sobre su EP “Brut”, de 2020. “En este (nuevo) proyecto, era importante para mí hablar sobre mi salud mental y compartir dónde estoy ahora”.

Yseult lleva el modelaje al siguiente nivel

Yseult tiene una voz muy potente, pero también es una fashionista de primer nivel. Es muy respetada en la industria del modelaje, desfilando en las principales pasarelas de Balmain, Mugler, McQueen y Balenciaga.

La cantante es embajadora mundial de L’Oreal y causó sensación en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes este año.

A medida que Yseult crece más en su estrellato, sabe que se le ejercerá más presión. Pero se siente lista para asumir el desafío de inspirar a mujeres negras con curvas como ella.

“Simplemente acepto mis miedos y acepto el hecho de que no soy perfecta”, dijo. “Estoy feliz si estoy inspirando a algunas mujeres. Es genial, pero es mucha presión”.

Yseult, que cantó en la ceremonia ataviada con un conjunto de Alta Costura de Dior, quiere crear su propia marca unisex. Ciertamente puede suceder con las conexiones que ha hecho dentro de la industria de la moda.

El rostro de Francia durante los Juegos Olímpicos

Yseult cree que los artistas franceses son tan talentosos como cualquiera en el mundo.

Durante la ceremonia de apertura, los mejores intérpretes del país de diferentes géneros musicales, desde Aya Nakamura hasta Gojira, ofrecieron un espectáculo.

Para los festejos de cierre, fue el turno de Yseult.

“Aquí está el rostro de Francia”, dijo. “Es diverso. Sintámonos orgullosos de nuestra inclusión. Nuestra diversidad. Incluso si detrás de cada pelea, puedes sentir cierta resistencia. Siempre ganamos. Así que estoy aquí. Voy a ponerme de pie. Voy a cantar. Ya es una victoria. Esto es Francia”.

Incluso si las letras en francés no se entienden completamente, Yseult cree que las emociones de la música hablan por sí mismas.

“Puedes sentir la vibra, la actitud, la personalidad”, dijo.