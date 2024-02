Yolanda Saldívar narrará su verdad sobre la muerte de Selena en documental

Han pasado casi 29 años de la muerte de la famosa cantante texana Selena Quintanilla, considerada como la "Reina del Tex-Mex" y una de las promesas más importantes en la industria musical en la década de los 90. Sin embargo, su trágica muerte a manos de su exmánager Yolanda Saldívar terminó con ese sueño.

A pesar de los años, aún hay muchos interrogantes sobre las razones del ataque, situación que podría quedar clara en un nuevo documental sobre el caso, que a diferencia de otros, este contará con la versión de Yolanda, quien aseguró que hablará su verdad sobre la muerte de la cantante.

El ´tráiler del documental “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them” ya se estrenó y en él nos revelan que aún hay aspectos sobre la muerte de la cantante que aún no se han revelado, algo que Yolanda Saldívar está dispuesta a exponer.

El documental es producido por Oxygen y desde el adelanto que ya revelaron promete dar una nueva versión de cómo sucedió la muerte de la intérprete de “Como la flor” y algo que ha llamado la atención es que Yolanda Saldívar asegura que no quería quitarle la vida a la famosa, sino que ella era quien buscaba suicidarse.

El documental contará con varios episodios y será lanzado el próximo 17 de febrero primero en Estados Unidos a través de la plataforma Peacock.