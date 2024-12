Karely Ruiz revela cómo va su embarazo tras sentirse mal en trasmisión en vivo

Ciudad Juárez.– La modelo y creadora de contenido Karely Ruiz está cada vez más cerca de cumplir su sueño de ser mamá, sin embargo, en las últimas horas causó gran preocupación entre sus seguidores después de que en una trasmisión en vivo la famosa se quejó en reiteradas ocasiones por su embarazo, lo que llevó a muchos a pensar que podría estar pasando por una situación seria, como la preeclampsia, una enfermedad que puede poner en peligro la vida del bebé y la madre.

En las imágenes difundidas, se puede ver a la influencer visiblemente alterada, pidiendo disculpas a sus seguidores antes de ser retirada de la cámara. Aunque inicialmente intentó disimular el malestar, su rostro pálido y su falta de energía despertaron la preocupación de quienes la estaban siguiendo.

Ahora la regia compartió por medio de su perfil de TikTok su estado de salud y los síntomas que está presentando a tan solo seis semanas de que nazca su bebé Madison.

"Salí súper criticada y juzgada que porque estaba embarazada, no enferma. No saben lo que es, no está mal que te consientan en el embarazo. Yo soy una personas que le gusta hacer las cosas, pero en esta etapa no me puedo jugar... Estuve dos horas en el en vivo cocinando y llegó un punto en el que ya no podía", explicó Karely. Ya que también recibió diversos mensajes que criticaron que la influener tuviera malestares físicos.

“Ya no podía respirar. Yo estoy hablando del embarazo... Señoras o mujeres hay que apoyarnos y más cuando saben que no es nada fácil, no es un juego saben que te tienes que cuidar. Tu vales por dos, y aparte el esfuerzo... Quise transmitirles un poquito a ustedes, pero salió juzgada. A mí también me frustra no poder hacer cosas, ya estoy a un mes”.

Por otro lado, Karely dio a conocer que ya le quedan pocas semanas para dar a luz y tanto ella como su hija se encuentran bien de salud. Pues tras el incidente ya tuvo su consulta con la ginecóloga y pudo ver nuevamente a su bebé.