Yolanda Andrade sufre recaída y lleva varios días postrada

La actriz y presentadora Yolanda Andrade no está pasando por su mejor momento debido a su estado de salud, y es que luego de que el año pasado tuvo serios problemas debido a un aneurisma, la famosa ahora no ha podido salir adelante luego de que hace una semana reveló que enfrenta nuevos problemas de salud que incluso la han mantenido postrada en una cama.

Fue la periodista Inés Moreno, quien es una persona muy cercana a Yolanda, quien compartió en su canal de YouTube que la presentadora se ausentó de la fiesta de cumpleaños de Montserrat Oliver porque no se ha sentido nada bien: "Si Yolanda no estuvo en el cumpleaños de Montse fue porque Yolanda no se ha sentido muy bien últimamente", expresó la comunicadora de Univisión.

Moreno también indicó que Andrade se encuentra pasando períodos de recuperación en casa, acompañada y cuidada por su hermana Marilé y su mamá.

“Yolanda no ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, la aneurisma, pero tenía muy mal su ojito y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo”.

“Está bajo tratamiento, bajo medicamentos y tiene que estar ahí, no puede estar saliendo a la calle porque está en plena recuperación”, añadió la periodista en su canal de YouTube.

Las declaraciones de Andrade y Moreno revelan una realidad preocupante sobre los desafíos de salud que está enfrentando la conductora, un tema que ha tocado a muchos de sus seguidores y ha resaltado la importancia de la salud y el bienestar.

El aneurisma, descrito por el portal Medline Plus, como una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo que sobresale, ha causado que Andrade experimente sensibilidad extrema a la luz, obligándola a utilizar un parche en el ojo como medida de protección.