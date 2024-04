‘Yo no soy fea’: Paola Durante critica personaje de Belinda en serie de Paco

La serie "¿Quién mató?", que revive el controversial caso del fallecido conductor Paco Stanley, ha vuelto a encender las redes sociales, esta vez con críticas dirigidas hacia la caracterización de Belinda en el papel de Paola Durante.

Expresó su descontento con la forma en que fue retratada en la producción, destacando una caracterización inicial que consideró poco favorecedora.

Durante elogió el talento actoral de Belinda, a quien considera una gran artista.

"Belinda es una gran actriz, eso nadie lo puede negar", dijo Durante.

"Sin embargo, creo que la caracterización que hicieron de mí no fue la adecuada. Me pusieron como fea, y yo no soy fea".

"Nunca he tenido nada con Mario Bezares, esas son historias viejas que ya deberían estar olvidadas", resaltó.